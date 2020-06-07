指揮中心一級開設今天滿140天，共開146場記者會，今天是「全民兩點檔」每天兩點直播記者會的最後一天，中央流行疫情指揮中心也宣布，今日無新增病例，累計430人解除隔離。

陳時中在今天的「期中報告」，防疫上，近七天仍然持續升高中，巴西增加三萬，美國兩萬三，印度增加九千九百多，新的國際數字都還是很驚人。新加坡、韓國、日本也都還很嚴重。

陳時中表示，從1月21日開始出現第一個確診個案後，至今已經八週沒有本土案例。從世界確診的案例每百萬人中來看，187國裡面，有影響的台灣每百萬確診數在167名。

至於台灣443名確診個案中，137人是透過居家隔離採檢出來的。居家檢疫有170人，擴大篩檢管道從46512人中找到136人。

陳時中說，相對各國來說，每百萬人確診數很低的是越南，因為很嚴格，其他國家很嚴格的如義大利，但也無法有越南的效果。軟性的是台灣。

整體表現中，陳時中坦言，越南比台灣好，無論是病例數目比台灣少，每百萬確診人數也比臺灣人少，不過他強調，越南用的方式相對是很嚴格的。台灣是軟性的方式可以達到硬性的效果。歸功於資訊透明化與國民的素養。

他強調，台灣檢驗量能很高，最高的是紐西蘭。而邊境的管理，也是防疫成功的關鍵，陳時中說，電子表單現在達到九成，一開始七成五，只要做的就好。電子圍籬部分，從一開始也有三成，後來警政系統效率提升，大家就比較不敢，加上關懷系統做得好，未來希望越來越好。有服務有監督雙管齊下就會比較好。

(中時 )