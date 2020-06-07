高雄市長許崑源墜樓身亡後，不分藍綠特別前往高市殯儀館致意。前民進黨高市議員洪平朗今（7）日更是痛哭不捨說，「他的離開，好像我的一切也失去了，再也找不到這樣的朋友了」，更透露許崑源至從韓國瑜角逐總統大位後就抑鬱寡歡，昨天罷免投票日他還特地請友人代為關心許的狀況，未料仍阻止不了悲劇。

洪平朗今天下午2時到殯儀館，他哭紅了雙眼說，議長墜樓這是不可能的事情，既然會發生，還以為是在做夢，情緒快要崩潰，如此為高雄打拚的議長這樣離開非常不捨，也希望在天庇佑高雄可以好好發展，他的親友可以沒事，一路好走可以得到真正的快樂，不要再煩憂高雄的事情。

洪平朗也難過說，許崑源是他的好兄弟，「他離開我也很想『回去』，真的很凍未條！」他提到，自己當時雖然是民進黨議員，但很多事情需要國民黨的幫忙，許崑源當時是國民黨議長，「我欠他很多」，大家在一起這是緣分，「他的離開，好像我的一切也失去了，再也找不到這樣的朋友了」。

洪平朗表示，許崑源對韓國瑜全心全意幫忙，因為許認為韓式很好的市長，對於韓當時要離開選總統，雖然有點不願意，但既然沒辦法就只好給予祝福，未料韓沒選上總統，許心情鬱卒，也連帶影響身體健康。

洪平朗也透露，昨天罷韓投票後，特地請身邊好友注意許崑源心情，擔心他想不開必須事實阻止，結果還是挽不回悲劇。他再三感嘆「他是好人啊」，真的很不捨，希望他來托夢交代未完遺願。

(中時 )