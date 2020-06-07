王品集團宣布響應「三倍券」，本次活動分兩階段，第一階段自6月8日至7月14日，凡在王品集團20個品牌、260家門店（不含SOGO及環球百貨）單筆發票金額滿1,000元(含)以上，我們就送面額500元「王品現金兌換券」兩張、滿2,000元送四張…每滿千元加送兩張，依此類推無上限。「王品現金兌換券」在完成結賬後，將由系統存入王品瘋美食APP會員帳號。

第二階段自7月15日，就是政府開始使用「三倍券」當日起，只要消費者在王品集團門市用餐發票金額滿1,500元，並出示一張王品瘋美食APP「王品現金兌換券」，我們當場送500元現金紅包。滿3,000元，加兩張「王品現金兌換券」，就送1,000元現金…依此類推，兌換無上限。期限自7月15日至9月30日止。

王品集團表示：自1月底開始，台灣經歷長達4個半月的全民防疫生活，展現全球令人矚目的防疫成績，但大家也悶壞了。這段期間王品集團以「品牌為先」，率先推動「餐廳安心專案」～戴口罩、量體溫、勤洗手，深獲消費者信賴，王品集團對於社會大眾的支持，深懷感激。這次行政院推出「三倍券」、期盼帶動經濟復甦，王品集團立即響應政策，加碼再振興，王品集團以「現金為王」的理念，消費者買「三倍券」，王品幫你付1,000元，民眾拿到1,000元現金，直接用新台幣帶動消費、刺激景氣復甦。王品集團希望消費者到餐廳內用體驗與親友相聚歡樂時光。

王品集團表示：本次活動不限支付方式，用「三倍券」、用現金、信用卡、電子支付…都可以，而使用「王品瘋美食APP」內的瘋PAY「電子錢包」，綁定信用卡可再享最高7％的點數回饋，無上限回饋天花板，讓消費者更「有感」。

(中時 )