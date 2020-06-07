罷韓案過關！行政院副院長陳其邁被點名重返高雄參選市長，缺額則被外界點名由防疫指揮官陳時中接任，陳時中今天四兩撥千金回應，目前疫情內還有許多相當重要的政策要持續努力，回應相當曖昧。

不過防疫副指揮官陳宗彥也被外界點名指派擔任高雄代理市長，對此陳宗彥並未多加回應，「這裡是談疫情」，則被陳時中大虧：「你這樣回答就很曖昧。」仍讓外界霧裡看花。

(中時 )