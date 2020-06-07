接任行政院副院長 陳時中回答很曖昧 14:502020/06/07 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 接任行政院副院長 陳時中回答很曖昧 。(截自中時電子報直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 罷韓案過關！行政院副院長陳其邁被點名重返高雄參選市長，缺額則被外界點名由防疫指揮官陳時中接任，陳時中今天四兩撥千金回應，目前疫情內還有許多相當重要的政策要持續努力，回應相當曖昧。 不過防疫副指揮官陳宗彥也被外界點名指派擔任高雄代理市長，對此陳宗彥並未多加回應，「這裡是談疫情」，則被陳時中大虧：「你這樣回答就很曖昧。」仍讓外界霧裡看花。 (中時 ) #陳時中 #曖昧 #回應 #點名 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 普篩太少 各國打臉陳時中 04:102020/06/03 生活新聞 發燒者可投票 陳時中髮夾彎 04:102020/06/03 政治要聞 陳時中也該解瘋了 04:102020/06/03 時論廣場 連續52天零本土確診 陳時中：未來重點在疫苗藥物 18:132020/06/03 生活 美版陳時中：新冠病毒疫苗預計年底面世 17:182020/06/03 國際 陳時中周五抵嘉 翁章梁將送溪口竹編「時中帽」 18:432020/06/03 生活 陳佩琪引小明故事 再槓陳時中 04:102020/06/04 政治要聞 陳時中明來嘉 翁章梁贈天赦帽 04:102020/06/04 地方新聞 羅智強聲援陳佩琪 酸陳時中「防疫優等生，法律不及格」 16:592020/06/05 政治 阿中部長登太平雲梯 遭密醫衝出來陳情 10:592020/06/06 生活 生活熱門新聞 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 生活 許崑源墜樓王浩宇酸5字秒刪文 網友灌爆臉書痛罵「你會下地獄」 - 生活 許崑源墜樓不治 曾因這事在議場爆氣飆罵陳菊「妳在囂張什麼」 - 生活 單身24年交不到女友？唐鳳回驚人9字全場大笑 - 生活 韓遭罷免...他昔神預言「國民黨三殺」今成真 全跟這大咖有關 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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