市議員林旻勳實地了解童軍露營中心帳篷。（基隆市議員林旻勳提供／許家寧基隆傳真）

基隆市政府斥資整建「童軍暨生態遊學中心」，預計7月開幕。（基隆市議員林旻勳提供／許家寧基隆傳真）

暖東峽谷是是許多基隆人兒時露營共同回憶，基隆市政府結合童軍教育基地及周邊暖東峽谷豐富自然生態，編列2000多萬元規畫打造生態遊學中心，朝生態、教育、觀光遊憩等方向多元發展，目前工程已進入尾聲，預計最快7月對外營運。

基隆市童軍活動中心毗鄰暖東峽谷，保有原始林相，景色優美，營地可容納300人，1981年落成以來，一直是北部知名童軍基地，自基福公路通車後，遊客更容易來到暖暖與平溪等地，市府也規畫「童軍暨生態遊學中心」，以ROT的方式委外營運。

市府規畫五個露營區及童軍教育基地，在生態豐富的暖東峽谷進行野外實作訓練、低海拔的森林生態導覽、淡蘭古道暖東教育園區以及青少年戶外體健區等，同時也提供在地化的漁農餐廳、農民市集，販賣基隆在地的海鮮、蔬果。

市議員林旻勳說，完成招商後，今年2月點交營運資產給得標廠商暖東休閒有限公司，業者正依約進行整修，可望在7月對外營運，未來結合在地生態導覽、歷史解說，以及基隆伴手禮，讓來訪的遊客能夠更知道基隆的好、暖暖的美。

(中時 )