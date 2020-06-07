新北市樹林區文林公托驚傳虐童，社會局獲報後已將4名托育員立即解聘，依刑法「對未滿18歲之人施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者」罪提告，最重可處5年徒刑；社會局長張錦麗今邀集法制局、兒童精神專家與家長座談，文林公托委辦單位前、後任理事長現場鞠躬致歉，盼家長給予機會，承諾一定聘選優質托育人員。

文林公托日前遭新北市議員張維倩、張錦豪踢爆，園內托育員對未滿3歲的孩童，雙手騰空勒脖，還單手將孩童拖拉、摔向地面的軟墊，影片曝光後引發網友撻伐。

社會局事後公佈影片中3名托育員全名，其中陳怡如裁處12萬元罰鍰，康淑琄則裁處9萬元罰緩，林佩璇則裁處6萬元罰緩，另名隔壁班的托育員也被揪出虐童，4人全被解聘；此外，公托中心主任和護理師則因知情不報，各裁罰6萬元。

社會局今邀請法制局主任消保官王治宇、兒童精神專科醫師林亮吟，在文林國小校史室與家長座談，針對家長提出的法律問題，給予明確說明，並提供有關幼兒情緒或心理健康等諮詢；張錦豪和張維倩也到場關切。

社會局長張錦麗表示，經與法制局研議，除已將4名涉及不當對待的托育人員，依兒少權法裁處並公告外，此外考量不當行為發生多次，依刑法第286條「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者」主動提起刑事告發。

至於後續幼兒的照顧及情緒問題，張錦麗表示，考量家長對原主任已不信任，下周社會局會指派新主任進場管理，以及由新的托育人員接替照顧。

文林公托受委辦單位新北市土城幼兒教保協會前任理事長劉素如（現任督導）、現任理事長黃慧瓊，當場率幹部向家長鞠躬道歉；劉素如表示，發生事件協會監督不周，深感自責，希望家長給予機會，協會一定會聘選優質托育人員來照顧寶貝。

(中時 )