立委徐志榮發文弔念高雄市議長許崑源。（摘自徐志榮臉書）

苗栗縣議長鍾東錦發文弔念高雄市議長許崑源。（摘自鍾東錦臉書）

立委陳超明發文弔念高雄市議長許崑源。（摘自陳超明粉絲頁）

國民黨籍高雄市議長許崑源6日驚傳墜樓身亡，同黨籍苗栗縣議長鍾東錦7日一早在臉書上發文哀悼，表達內心十分悲痛，希望他的親友家屬控制住悲傷情緒，多多保重。藍營2立委陳超明、徐志榮也發文表態，指6月6日是斷腸日，要努力把台灣的是非找回來。

苗栗縣議長鍾東錦在臉書上寫道，「高雄市議會議長許崑源先生不幸逝世，我的內心十分悲痛，謹表沉痛之悼念，尚望親友家屬控制住悲傷的情緒，多多保重。在這塊土地上該記得的人事物，我們一個都不會忘記，精神長存。」字裡行間表達不捨。

立委陳超明、徐志榮也表達深深哀悼之意，陳超明寫道「沉重的悲傷，萬分的不捨，對台灣、對高雄、對國民黨有情有義的人離開了，留下的身影令人感念。許崑源議長一路好走，努力把台灣的是非找回來。」；徐志榮則表示「永遠的高雄議長許崑源珍重再見、一路好走！2020年6月6日斷腸日」。

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(中時 )