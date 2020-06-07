新冠肺炎疫情爆發，勞動部職安署日前訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎職場安全衛生防護措施指引」，其中規範事業單位應建立體溫量測及篩檢措施等、針對曾至疫區出差的勞工採取必要的健康追蹤及管理措施，否則可處3萬元至30萬元罰鍰，是否會因為中央流行疫情指揮中心解封，使該指引下架呢？勞動部職安署表示，將配合「解封」，持續檢討相關作為。

該指引公布後因其中明定雇主應為勞工置備適當及足夠的口罩，且不得禁止勞工戴用；第一線工作人員如有感染之虞時，雇主應提供個人專用口罩並使其確實戴用，引發雇主恐慌，但職安署隨即改口稱，有感染之虞醫療院所，其所有工作者應全程配戴口罩，如無感染之虞的各行業廠場，雇主無需強制勞工一律戴用口罩，但如勞工自行配戴也不能禁止。

至於迄今有無因違反該指引而開罰的個案？勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明表示，截至今天為止仍無相關開罰個案，但有針對部分事業單位輔導改善。而是否要下架？他說，後續將配合中央流行疫情指揮中心解封、檢討，但接下來就是「防疫新生活」，民眾仍要保持防疫觀念，是否要馬上下架也仍待討論。

(中時 )