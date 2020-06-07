民進黨立委莊瑞雄今日接受記者電訪表示，當初修《選罷法》降低罷免門檻，就是怕有人選上後「任你玩4年」。如今因為罷韓案而傳出檢討罷免門檻，這是不對的。「當年黃國昌被罷免，人家也沒講話」。更何況這次的罷韓同意票高達93萬，還超過當初韓國瑜當選的89萬票，足以證明「就算門檻拉高，罷韓案還是會過」。

莊瑞雄指出，當年會提出《選罷法》修法，就是因為民間不斷反映，很多民代、縣市長當選後，所作所為讓當初投票的人民反感，也認為不應該選上後就任你玩4年，拿你沒辦法。因此修法降低罷免門檻，也就是說，當一定的民眾，受不了選上的民代、縣市長，人民就行使權利，把權力收回。

莊瑞雄說，當初為了修法降低門檻，光是發動修法連署就不容易，「豈有政黨會沒來由地胡亂發動修法」。如果現在因為韓國瑜被罷免，就又要討論修法提高罷免門檻，這是不對的。

莊瑞雄表示，當初修法通過，降低罷免門檻後，第一個被民眾提出罷免的民代，就是上一屆新北市汐止選區的時力立委黃國昌。雖然有人不認同黃國昌而發動罷免，但多數選民認為黃國昌做得稱職，所以最終罷免的結果也沒通過。

莊瑞雄指出，其實不論門檻如何，都有一定的困難性，要去思考的是，為什麼罷免案那麼困難，還有辦法超越門檻罷免成功，這個都是要去反思的地方。

莊瑞雄說，罷免門檻不是針對特定政黨，而是各黨、所有人民選出的政治人物皆然。若因此而擔心敵對政黨、對手選輸就發動罷免，這都是過度擔心，因為這樣的罷免理由是不正當的。

莊瑞雄表示，若有政黨因為選輸了就胡亂發動罷免，「社會大眾都在看，會去譴責你」。如此一來，發動罷免的政黨，反而把自己的形象拉到谷底。

(中時 )