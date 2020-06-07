宗教遶境解封 指揮中心：千人以下可舉辦 14:572020/06/07 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情趨緩，旗山天后宮4年1次的媽祖遶境活動將在7月14日至19日舉行，圖為4年前遶境活動。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國大解禁！高雄旗山天后宮將在七月展開遶境，中央流行疫情指揮中心表示，目前宗教活動的遶境仍開放在一千人左右，因旗山天后宮的遶境以當地為主，包含陣頭、神轎都在當地，且參與民眾採報名制，因此得以放行，未來相關活動最重要的還是在參與人數必須去掌握。 (中時 ) #遶境 #旗山天后宮 #當地 #高雄 #放行 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 交大陪媽媽專車 藍批可惡可恥 04:102020/06/03 政治要聞 罷韓「追念228遊行」 吳怡農南下力挺 21:512020/06/03 政治 罷韓魔笛聲響起 04:102020/06/04 時論廣場 公平嗎？陳學聖提4事嘆：就算你再怎麼討厭韓國瑜... 08:522020/06/04 政治 民進黨通過「罷韓聲明」 江啟臣：對立是高雄進步的絆腳石 10:582020/06/04 政治 新冠肺炎趨緩 高雄定古蹟旗山天后宮補辦媽祖遶境活動 18:412020/06/04 生活 疫後跑第一 旗山天后宮7月14日起補遶境 04:102020/06/05 生活新聞 高雄100 百選美饌活動正式開跑 15:272020/06/05 生活 影》陳菊投票 她說：善盡高雄人的責任 08:252020/06/06 政治 奧援驟逝 台灣政壇損失 04:102020/06/07 政治要聞 生活熱門新聞 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 生活 許崑源墜樓王浩宇酸5字秒刪文 網友灌爆臉書痛罵「你會下地獄」 - 生活 許崑源墜樓不治 曾因這事在議場爆氣飆罵陳菊「妳在囂張什麼」 - 生活 單身24年交不到女友？唐鳳回驚人9字全場大笑 - 生活 韓遭罷免...他昔神預言「國民黨三殺」今成真 全跟這大咖有關 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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