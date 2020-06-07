全國大解禁！高雄旗山天后宮將在七月展開遶境，中央流行疫情指揮中心表示，目前宗教活動的遶境仍開放在一千人左右，因旗山天后宮的遶境以當地為主，包含陣頭、神轎都在當地，且參與民眾採報名制，因此得以放行，未來相關活動最重要的還是在參與人數必須去掌握。

(中時 )