國內疫情趨緩且今起也全面解封，加上離島旅遊大復甦，航空界盛傳，華信航空有意向同集團台灣虎航「濕租」飛機，投入澎湖、金門等離島航線，待民航局審核通過，最快7月起，澎湖每天將再增加近2000個機位。

各國因疫情肆虐，邊境已封鎖近3個月，重擊國際航空產業。而近來國內疫情趨緩，國旅大復甦，尤其離島更是旅客首選，加上暑假旺季即將到來，根據華信航空統計，5月國內線離島航點，金門與澎湖的平均載客率約有75％，需求明顯回升。

據悉，華信有意向「台灣虎航」濕租飛機跟機組員投入澎湖航線營運，以短期7、8月支援為主；金門航線因小三通尚未恢復，目前評估需求不高，將再視狀況規劃。

對此，華信表示，正評估採放大機型、增加班次密度方式，因應離島旅遊需求，預估暑假機位數將達30萬以上，載客率可提升至8成以上。未來若台虎單一機種A320投入，將視市場需求提供運能，如果每天有需求，每天都會飛，估計一天可增加近2000個機位。

至於台虎表示，台虎是僅經營國際航線的航空公司。因華航集團配合政府推廣國內旅遊，由華信航空整合集團機隊資源，做最佳化運用，目前還在研議階段。

民航局表示，尚未收到華信提出的濕租申請，不過濕租在航空界很常見，後續若收到申請會有文件審查程序，但因台灣虎航沒有飛過國內線，在航務部分會特別去了解。

(中時 )