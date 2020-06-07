吳慷仁出席告別式。（林淑娟攝）

喜翔、楊貴媚出席告別式。（林淑娟攝）

鍾欣凌、黃采儀。（林淑娟攝）

陳竹昇及友人。（林淑娟攝）

吳朋奉告別式靈堂設計以他喜歡的環保海洋風為主。（金熙國際提供）

55歲的金馬、金鐘、台北電影獎「三金影帝」吳朋奉，5月25日凌晨因突發的腦中風導致顱內出血而辭世，一生單身、瀟灑來去的他，留給影迷與親友無限懷念。親友今（７日）下午在板橋殯儀館景福廳為他舉行告別式，家屬引他牌位進靈堂時，外頭便下起了傾盆大雨。除了文化部前後任部長鄭麗君、李永得到場致哀，導演吳念真、陳玉勳、魏德聖、李永豐、鄭文堂、鄭有傑、陳文彬、林美秀、陳竹昇、楊貴媚、鍾欣凌、喜翔、吳慷仁、茄子蛋、鍾瑶、王彩樺、游安順、李千那、莫子儀、陳家逵、應蔚民、黃采儀、吳洛纓、 羅北安、莊益增、劉梓潔、李珞晴等許多演藝圈、劇場界好友都來送他最後一程。

家屬為吳朋奉告別式選用的遺照是他拍攝吳念真導演的「御茶園」廣告所拍的照片。他生前喜歡海、重視環保，所以靈堂佈置是淺藍與白色相間的海洋風，追思儀式由他生前好友陳玉勳導演、林美秀一起主持，並由他最喜歡的偶像吳念真導演致悼念詞，兩人身上雖有本土、草根等不少共同特質，但過去僅在2015年吳念真導演的綠光劇團《人間條件3 台北上午零時》以及2018年的「御茶園」廣告兩度合作。台語歌王荒山亮也演唱吳當年主演的《含笑食堂》片尾曲《趁我還會記》送別摯友，他最後祝福吳朋奉「無煩無惱、自由自在、功德圓滿」。

陳玉勳導演表示，當年合作《總舖師》後，吳朋奉一直跟他說很遺憾沒能沒演到「鬼頭師」這角色，他也一直想要找一個很好的角色來找他演，前幾週終於找到好劇本，「沒想到事隔一個禮拜他就離開我們....，但他會一直住在我們心裡」。林美秀也說，「他就是這麼瀟灑，相信我們好好工作生活、我們開心，他就會很開心」。

吳念真導演致詞時感傷表示，庚子年災難頻傳，對我們是很大的考驗，「昨天才跟李永豐說，活到更大歲數就會知道，生命是一種輪迴，但生滅不照規則就是一個很大遺憾」，他誇吳朋奉是很好的演員，一直覺得有一天一定會寫個好角色跟他合作，沒想到一拖延機會就不再。他當初找吳朋奉在《人間條件3》取代李永豐的角色時，吳朋奉曾跟他說早知吳導有一天會找他，因為兩人「氣口」很像，他曾跟吳朋奉說「我喜歡你的眼睛，桀驁不遜但深情款款」，也曾在三更半夜傳簡訊給吳朋奉，誇他在《浪子回頭》MV中最後12秒的把複雜情緒演得很好。他事後只回「謝謝。演員不就是靠這吃飯的嗎」，表達出他對表演的自信與自在。

「他跟李永豐常幹譙來幹譙去，剛剛李永豐載我來後趕著回去開會，我問他有什麼話要跟朋奉說，他說：我連《人間條件3》的佈景等燒給你了，你在上面要好好搬演！」原本幾乎都含著淚的親友們，頓時被前一天才因火災損失慘重的李永豐一番自我解嘲的幽默逗笑了。吳念真也提醒在座的朋友要堅強努力、更樂觀。

告別式現場也播放由金枝演社團長王榮裕導演與金鐘導演陳慧翎為他剪輯的兩段共16分鐘紀念影片，一段是他歷年舞台劇演出畫面回顧，另一段影視作品經典回顧，是以他的成名作電影《父後七日》開頭，搭配旁白：「各位親愛的親親朋友、鄉親父老，這個膨風到有剩的男人，咱大家都很熟識，朋奉哥的工作做過百百項...」，串連起他30多部影視作品，影片最後一幕，停在他參與演出、點擊破億的《浪子回頭》MV中那句經典的「看你緣投啦」，讓人看了又是一陣酸楚。

雖然分手後仍是好友的日籍前女友久保寺淳子無法來台，但吳朋奉生前經常掛在嘴邊的「真愛」–10歲愛犬「碰碰」，也被帶到現場送別最愛的主人。他的遺體火化後，將遵照其生前遺願，18日以採「樹葬／植葬」方式長眠於新北市三芝櫻花園區，之後開放各界悼念。

(中時 )