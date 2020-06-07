嘉義縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒、中正大學校長馮展華、中正傳播系教授管中祥及豐收社區發展協會總幹事李銘柱等地方人士都來見證老樹重逢過程。（呂妍庭攝）

大學路上的老芒果樹已移植到中正大學校園內。（呂妍庭攝）

大學路上的老芒果樹已移植到中正大學校園內，與一旁30年前移植的芒果樹久別重逢。（呂妍庭攝）

嘉義縣民雄鄉豐收社區發展協會總幹事李銘柱強調老樹移植後，有5年保活計畫，護樹聯盟會持續監督。（呂妍庭攝）

嘉義縣民雄鄉中正大學前的大學路二段沿線有79棵芒果樹，其中有數十棵樹齡百歲的老樹，因縣府執行「前瞻道路品質提升計畫」，原面臨被砍除命運，經過豐收村民、中正大學師生發起護樹運動，並組成「大學路護樹聯盟」，經過1年多爭取請命，歷經與公部門多次折衝，百年芒果樹終於得以延續生命，日前已分別移植到中正校園和豐收村落，還恰巧與30年前中正大學外興建馬路時已移植的一批芒果樹「久別重逢」，今7日上午鄉公所特別舉辦「民雄老樹，重逢30」懷舊音樂會，意謂同梯芒果樹重逢，深具意義。

民雄鄉大學路是中正大學、南華大學師生、豐收村、三興村出入重要道路，30年前開闢道路時，在快慢車道路中設置分隔島，保留部分原有芒果樹、新植黑板樹而形成林蔭大道，因汽機車輛使用日益增加，原有慢車道過窄，導致當地車禍頻傳，又有黑板樹浮根問題嚴重，加上地方居民反應狹窄慢車道會導致顧客無法停車、商家經營不易，阻礙經濟發展。

為改善當地道路，民雄鄉公所爭取到前瞻經費，由交通部公路總局與內政部營建署補助1億958萬元，因兩邊分隔島要打掉改成中央分隔島，卻波及沿線栽植800多棵黑板樹、芒果樹的樹命，擔心百年芒果樹不保，護樹聯盟多次向公部門爭取把老芒果樹留下來，經過一年多的折衝、陳情，雙方才取得移植他處的共識，但移植地點找了多處都沒有適合的，直到護樹聯盟之一的中正傳播系教授管中祥主動找校長馮展華商量，看能不能在校園內一處適合的點移植，最後才相中一塊空地，且一旁就是 30年前開路移植的芒果樹。

今上午嘉義縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒、馮展華、管中祥及豐收社區發展協會總幹事李銘柱等地方人士都來見證老樹重逢過程，翁章梁甚至說，芒果樹保在是他上任以來處理的第一件大事，也最棘手，但他始終支持護樹聯盟的立場，歷經一波多折，今終於有大部分人能接受的結果，「政府與公民取得共識，這是最重要的進步」。

管中祥說，30年前和30年後都各有一批芒果樹因道路改善、開挖移植到中正大學，當時和今日都曾歷經民眾的抗爭，這次多次協商就是公民參與的展現。李銘柱則說，雖然結果與預期原地保留有落差，但移植地起碼離豐收村近，且縣府另有5年保活計畫，未來護樹聯盟還是會持續監督，畢竟這些芒果樹都是大家的記憶。

馮展華說，中正大學30多年來受到地方的照顧，這次能提供土地讓老樹移植，是給校方展現感謝的機會，也歡迎村民常常回來看芒果樹。何嘉恒感謝社區居民、護樹團體、縣府等單位，強調雖然溝通過程有許多波折，但大家最後達成共識，就是創造雙贏。

(中時 )