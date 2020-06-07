雙北市今天下午多處傳出停電，台電表示，共有7萬5131戶受影響，主因是輸電線路故障，正積極派員搶修。

台電表示，台北市及新北市部分地區今天下午1時40分因69kV輸電線路故障，導致台北市文山區、新北市新店區、永和區及中和區共7萬5131停電，已緊急派員搶修。對於停電造成民眾不便，台電表示歉意。

(中時電子報)