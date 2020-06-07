雙北文山、新店、中永和停電 影響7.5萬戶 15:042020/06/07 中時電子報 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙北文山、新店、中永和停電，影響7.5萬戶。（示意圖/資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北市今天下午多處傳出停電，台電表示，共有7萬5131戶受影響，主因是輸電線路故障，正積極派員搶修。 台電表示，台北市及新北市部分地區今天下午1時40分因69kV輸電線路故障，導致台北市文山區、新北市新店區、永和區及中和區共7萬5131停電，已緊急派員搶修。對於停電造成民眾不便，台電表示歉意。 (中時電子報) #停電 #台電 #雙北 也許您會感興趣 推薦閱讀 上半年最大檔 台電商優惠盡出 04:102020/06/03 財經要聞 因應夏季用電 台電重啟中火二、三號機 04:102020/06/03 產業．科技 股權投資改變對財務報告之影響（下）－喪失控制、喪失重大影響 大不同 04:102020/06/03 證券．權證 大同澄清並無華為透過大同取得政府標案事由 將向網路媒體提告 11:172020/06/03 財經 李中為台中人爭取呼吸權利 要求台電二氧化碳減量 14:202020/06/03 寶島 台電離岸二期 周三九度上網公告 16:302020/06/03 財經 大同經營權之爭扯上華為 公司派駁斥 04:102020/06/04 財經要聞 台中電廠1至4號機完成空污改善工程 依供需上場發電 17:502020/06/04 財經 酒店女裸身墜樓 屋內養3隻貓「不希望被看不起」 17:462020/06/04 社會 成棒》台電力克安永 搶下冠軍戰門票 20:442020/06/04 體育 生活熱門新聞 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 生活 許崑源墜樓王浩宇酸5字秒刪文 網友灌爆臉書痛罵「你會下地獄」 - 生活 許崑源墜樓不治 曾因這事在議場爆氣飆罵陳菊「妳在囂張什麼」 - 生活 單身24年交不到女友？唐鳳回驚人9字全場大笑 - 生活 韓遭罷免...他昔神預言「國民黨三殺」今成真 全跟這大咖有關 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。