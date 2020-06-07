越南妹阿嬌（化名）在河堤運動，被大她10多歲的台商阿凱（化名）搭訕，兩人進而發展戀情。阿凱將阿嬌化身房客，住進自己名下房屋，還簽訂租約，由妻子收租。之後兩人在「金屋」逍遙快活，還產下一子。正宮得知真相後提告求償80萬元，台北地院以阿嬌為低收入戶，還要照顧身心障礙兒，判她須賠20萬元，正宮嘆：真不服氣。

判決書指出，曾姓婦人控告阿嬌，明知阿凱為她丈夫，還跟阿凱有不正當男女交往、多次發生性關係，更佯裝租客，住進阿凱名下房子，並產下一子，求償80萬元。阿嬌則喊冤表示，阿凱隱瞞已婚身分和她交往，才會發生關係並產子，在得知阿凱是人夫後，立即分手。

阿凱則證稱，2014年在基隆河堤運動時認識阿嬌，因她沒地方住，恰巧自己有一間空房，於是出租給她，不過簽約時他一手包辦，妻子沒出面，阿嬌不知他有老婆，之後還暗中自掏腰包付房租給老婆。

台北地方法院認為阿凱說法為迴護阿嬌的說詞，不值採信，然阿嬌月收入僅1萬2000元，還要照顧身心障礙兒子，因此判她賠償20萬元。

(中時電子報)