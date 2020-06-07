04：14是621日環食食甚的關鍵時刻。（呂妍庭攝）

集合嘉義市17所中小學及幼兒園共同完成的「滿天星空」，成為一道美麗的星際風景。（呂妍庭攝）

金戒指鞦韆在北香湖公園裡展現浪漫氣氛。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

百年難得一見的日環食將在6月21日夏至登場，有主場優勢的嘉義市除舉辦「主場在嘉義．金環閃諸羅」一系列日環食活動，北香湖公園也已完成4大裝置藝術布置，以裝置藝術結合各種天文意象，展現創意巧思和童趣，預料將成為新的打卡拍照熱點。

4大裝置藝術中，以「童趣」為最大賣點的「甜筒望遠鏡」與「星球冰淇淋」，是以觀測天文現象的觀日望遠鏡作為創作發想，把富有科技現代感的造型搖身一變成為可愛甜美的甜筒冰淇淋，因造型深受小朋友們喜愛，周圍總是圍繞著許多孩子，有些還會拿甜筒跟甜筒望遠鏡及星球冰淇淋一起開心合照。

「金戒指鞦韆」以日環食的金環意象作為設計概念，從「上帝的金戒指」來發想，象徵著浪漫與愛情，情侶們一起坐在金戒指上合照，為彼此的愛情留下紀念，浪漫百分百。

另外，北香湖公園一角還能發現本次日環食的關鍵密碼「04：14」，停格時間就是2020日環食「食甚」發生的精彩時刻，該藝術展品以巨型木座製成，並以數字「0」形狀譬擬鐘面，順著時針的轉動展現日環食發生的過程，嘉義市長黃敏惠特別提醒要來觀日的朋友們，6月21日下午4點14分，將會是整個日環食階段的高潮，整個過程約1分鐘，千萬別錯過了最精采的時刻！

還有一個裝置藝術是集合嘉義市17所中小學及幼兒園共同完成的「滿天星空」，將小朋友們繪製的星球懸掛在北香湖公園中，成為一道美麗的星際風景。市府教育處長林立生表示，隨著迎接百年難得一見日環食越來越接近，相信大家期待的心情也越來越高，歡迎民眾先到北香湖公園欣賞為日環食特別設置的裝置藝術，一起等待日環食到來！

(中時 )