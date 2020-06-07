麗寶Outlet Mall義大利節在解封第一個假日起跑，開店兩小時，5000個停車位全滿。（陳淑娥攝）

麗寶Outlet Mall解封首日，餐廳出現排隊人潮。（陳淑娥攝）

疫情7日大解封！麗寶Outlet Mall義大利節在解封第一個假日起跑，吸引不少消費者湧入搶便宜，開店兩小時，5000個停車位全滿，中午用餐時間更是大排長龍。行銷部經理陳宇秀表示，解封首日雖下雨，但人潮不減，比解封前多2成。

麗寶樂園渡假區副總經理王永豪指出，疫情期間平日樂園遊客頂多百人，自5月中旬疫情趨緩後，園區人潮逐漸回溫，包括班遊、遊覽車、畢業旅行等團客陸續出籠，如今大解封為園區注入一股活水，加上水樂園馬拉灣將於13日開園，對入園人數及整體營收絕對有極大助益。

(中時 )