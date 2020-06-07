解封首日雖下雨 麗寶Outlet5000車位2小時全滿 15:282020/06/07 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 麗寶Outlet Mall義大利節在解封第一個假日起跑，開店兩小時，5000個停車位全滿。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麗寶Outlet Mall義大利節在解封第一個假日起跑，開店兩小時，5000個停車位全滿。（陳淑娥攝） 麗寶Outlet Mall解封首日，餐廳出現排隊人潮。（陳淑娥攝） 疫情7日大解封！麗寶Outlet Mall義大利節在解封第一個假日起跑，吸引不少消費者湧入搶便宜，開店兩小時，5000個停車位全滿，中午用餐時間更是大排長龍。行銷部經理陳宇秀表示，解封首日雖下雨，但人潮不減，比解封前多2成。 麗寶樂園渡假區副總經理王永豪指出，疫情期間平日樂園遊客頂多百人，自5月中旬疫情趨緩後，園區人潮逐漸回溫，包括班遊、遊覽車、畢業旅行等團客陸續出籠，如今大解封為園區注入一股活水，加上水樂園馬拉灣將於13日開園，對入園人數及整體營收絕對有極大助益。 (中時 ) #解封 #疫情 #樂園 #麗寶 #人潮 也許您會感興趣 生活熱門新聞 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 生活 許崑源墜樓王浩宇酸5字秒刪文 網友灌爆臉書痛罵「你會下地獄」 - 生活 許崑源墜樓不治 曾因這事在議場爆氣飆罵陳菊「妳在囂張什麼」 - 生活 單身24年交不到女友？唐鳳回驚人9字全場大笑 - 生活 全台今起解封 5大規定最容易搞錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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