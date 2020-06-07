中央疫情指揮中心今天（7日）宣布大解封，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在解封後宣布，「龜山島開放觀光20周年慶」全面啟動，希望藉此振興觀光，讓受疫情影響而沉寂已久產業恢復生機。

東北角暨宜蘭管理處表示，今年為龜山島開放觀光20周年，解封後人數將不再受限管控，配合7月1日「安心旅遊」上路，龜山島開放觀光20周年相關活動，如節慶儀式、老照片特展、紀念商品贈禮、優惠折扣等將全面開跑。

東北角暨宜蘭管理處發出尋人啟事，徵求「老龜友尋根活動」，過去曾在龜山島國小畢業同學、老師、昔日服務的駐地警察、官兵、醫生及護士等，在今年8月1日一同回娘家，在島上開同樂會；活動當天姓名字中有「龜」字民眾，可獲得免費登島，限額20名額滿為止。

此外，還有「大家龜秀影片選拔徵件」，主題以「龜山島生態」作為影片主軸，於島上拍攝1分半鐘短影音，歡迎登島民眾分享島上的美麗風光，用創意的方式介紹龜山島旅遊特色，將透過網路票選，特優獎可獲得3萬名獎金。

(中時 )