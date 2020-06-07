近來新冠疫情逐漸趨緩，各國也紛紛開始放寬禁令，讓民眾可以回到正常生活，而在荷蘭相當重要的水貂養殖業卻出現問題，發生感染新冠肺炎的水貂傳染病毒給人類的情況，目前政府當局已經下令撲殺水貂。

根據《路透社》報導，荷蘭食品與商品管理局發言人赫米（Frederique Hermie）表示，因為出現水貂傳染新冠肺炎病毒給人類的案例，所以必須要將目前出現確診水貂的10個養殖場內的水貂，進行撲殺。

自週三開始，政府單位已經派出撲殺人員，穿著防護衣進行撲殺，但手法卻相當殘忍，直接在水貂身上灑汽油後直接燒死，其屍體會送到專門工廠進行處理，接下來養殖場也會進行全面消毒。

幸好荷蘭境內共有140個水貂養殖場，只有其中10個出現確診案例，所以需要進行撲殺，其餘130個都沒有問題，但對這些養殖戶來說損失相當慘重，目前政府單位也正在擬定補償措施。

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(中時電子報)