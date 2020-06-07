中國大陸在5月底完成「香港國家安全法」，歐美各國多所批評，並且展開國際聯署，不過日本拒絕加入，主因是為了與中國大陸持續改善關係。

共同社報導，日本政府被美國與英國詢問，「是否參加美國、英國等嚴厲批評中國的聯合聲明」，在經過一段時間的考慮後，日本表示拒絕。日本希望與中國改善關係，以不追隨歐美各國的方式，展現對大陸方面的顧及，相對的，美國等相關國家，則對日本的做法感到失望。

受新冠病毒疫情等影響，大陸國家主席習近平原本訪問日本一事目前已經暫緩。有意見認為，日本仍然期待習近平能夠訪日，因此避免過度刺激中國大陸。但是歐美各國因為香港問題與已經大陸對立加深，所以日本的決定，可能導致與歐美各國之間產生裂痕。

日本並非完全對香港國安法沒有意見，只是用詞與態度較保守，日本政府28日稱「深表憂慮」（官房長官菅義偉語）。

英國、美國、澳大利亞、加拿大4國，對於5月28日通過的香港國安法發表了聯合抗議聲明，強烈指責此舉已違反1984年《中英聯合聲明》，違法一國兩制的承諾。據相關人士透露，此次的聲明是由英國和加拿大主導。

大陸對於英美４國的聯合聲明表示強烈反對，大陸外交部發言人趙立堅稱「此事完全屬於中國（大陸）內政，任何外國無權干涉。」

(中時電子報)