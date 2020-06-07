高雄市長韓國瑜的罷免案6日以93萬票通過，成為台灣史上第一位遭到罷免的直轄市長。但不少人也都十分關心韓國瑜的下一步，對此，塔羅牌老師、中華民國星學會副理事長小孟老師預測，韓國瑜接下來還有東山再起的機會。

根據《三立新聞網》報導，小孟老師在5/8就已經預測到韓國瑜被罷免成功的機率很高，而結果確實如此，但他也透露，韓國瑜的粉絲不用太擔心，因為這個月正好是雙子月，韓國瑜就是雙子座，在本命月被罷免掉有機會因禍得福、東山再起。

小孟老師替韓國瑜抽塔羅牌，出現了「魔術師正位」，並預測韓國瑜有機會「北漂」、挑戰國民黨主席，另外，小孟老師還強調，國民黨內像韓一樣有聚眾魅力的人不多，加上他的命盤演藝星很重，因此很容易藉著說學逗唱的能力來吸引人氣。

小孟老師建議，韓國瑜可以在7月後先休息一陣子，未來有成為網紅的機會，加上魔術師的牌面顯示，未來他還有機會掀起庶民風潮。同時，小孟老師提到，只要韓國瑜表現出悔意，台灣民眾多會心軟，如果台北市長柯文哲也遭到罷免，將不利於2022年綠營的選舉，且2021年若經濟無法提升，韓流能量恐會再起。

(中時電子報)