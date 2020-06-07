大陸海關總署7日公佈，以美元計價，大陸5月出口年減3.3％，優於市場預期年減6.5％；進口年減16.7％，跌幅大過市場預期跌7.9％。5月貿易順差629.3億美元，增加52.9％。

以人民幣計價，5月出口年增1.4％，優於市場預期年減3.2％；進口則年減12.7％，跌幅大過市場預期的3.8％。5月貿易順差人民幣（下同）4,427.5億元，增加60.6％。

大陸首5月，以美元計價，出口年減7.7％，進口年減8.2％，貿易順差1,213.6億美元，減少4.5％。

此外，大陸前5月，對東協進出口增長，對歐盟、美國和日本進出口下降。東協為中國第一大交易夥伴，與東協貿易總值1.7兆元，年增4.2％，佔大陸外貿總值的14.7％。歐盟為第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為1.61兆元，年減4.4％，佔大陸外貿總值的13.9％。

美國為大陸第三大交易夥伴，中美貿易總值為1.29兆元，年減9.8％，佔大陸外貿總值的11.1％。其中，對美國出口9,643.9億元，年減11.4％；自美國進口3,218.4億元，年減4.5％；對美貿易順差6,425.5億元，減少14.5％。

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