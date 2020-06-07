防疫解封，藝文活動場所今(7)日起將不再受限人數規範。文化部長李永得也錄製一段影片，透過臉書呼籲大眾仍要繼續做4件重要的事，繼續為防疫努力。

李永得表示，相信大家已經迫不及待想要出門參加藝文活動，但不論是看表演、看電影或是到博物館，仍要注意個人衛生，「人數解封還是要繼續努力，做好4點防疫工作。」

李永得表示，第1點是肥皂勤洗手咳嗽遮口鼻；第2點是落實社交距離或戴口罩；第3點是落實實聯制，留下聯絡方式；第4點是生病在家休息或就醫。此外，他也叮嚀，藝文場館除了請大家配合防疫措施外，現場並不開放獻花與合照。

李永得說：「這些防疫工作絕對不可少，請大家多多參與藝文活動，支持台灣藝文產業。」他昨(6)日晚間赴衛武營國家藝術文化中心觀賞故事工廠的《再見歌廳秀》，與國家表演藝術中心董事長朱宗慶一起為表演藝術團隊加油，與觀眾一起迎接防疫藝文新生活。這也是李永得就任文化部長後，首次至衛武營欣賞演出。

《再見歌廳秀》導演黃致凱演出謝幕時表示，非常感謝李永得、朱宗慶等貴賓到場，也期許悶了許久沒有演出、沒有節目可看的團隊與觀眾，用精彩的演出與亮眼的票房，迎接藝文表演的復甦。

(中時 )