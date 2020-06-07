新北市今（7）日開放位於八里十三行博物館周邊，結合史蹟與地形的共融式遊戲場。市長侯友宜除體驗各項設施，也表示文化公園不僅有美麗的左岸風光，也結合陶罐藝術建置，可以讓大、小朋友，在開心遊玩的同時，也能了解陶罐、圖騰等文化，十分值得一遊。

侯友宜說，為了讓新北市的大、小朋友有更多休憩場所，高灘處推陳出新，建置了結合大坌坑、十三行等文化的「八里十三行文化公園兒童遊戲場」。不只有刺激的滑索，帶給小朋友新穎體驗，沙坑更是不同於以往的設計，在底部六處埋藏仿製的「大坌坑陶片」，讓孩子玩沙之餘，還可以體驗考古的尋寶樂趣。

侯友宜說，目前新北市有十一座河濱共融式遊戲場，今年會再完成四座。上個月部分啟用的「全齡共融堤坡滑梯樂園」是全台規模最大的滑梯樂園，目前開放C區供民眾遊玩，其餘A、B、D主題區也預計在七月底完工，讓市民一次擁有三十一座特色滑梯及一百組各式遊具設施。

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(中時電子報)