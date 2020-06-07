國內口罩解禁，開放網路販售一周以來，各大電商平台的醫療口罩幾乎一上架就被秒殺。許多人好奇，為何網路開賣已經一周，到現在仍搶不到？根據網友實際操作發現，原來通通都卡在這一關。

近日來口罩蟬聯各網站的熱搜關鍵字，蝦皮3日開賣，光是中衛櫻桃紅及丹寧兩色，沒想到數百盒口罩竟一分鐘內售完，5日起改為傍晚點開賣，陸續上架共12色口罩，每盒50片裝，售價為300元，不少網友表示，還是買不到，雖然打開網站或App時可順利進入，不過就算把口罩加入購物車也不用太高興，因為一按「結帳」就通通卡關，比演唱會還「秒殺」。

根據統計，目前中衛醫療級口罩每日產量約70萬~75萬片，不過扣除被政府徵用的45%，只剩下約38.5萬片銷售到各通路。中衛則在官方粉絲專頁坦承「6月不太好買是真的」，並表示未來兩周，會讓過年至今一直在加班的產線員工休息，希望大家再給他們一點時間。

(中時電子報)