高雄市長罷免案確定通過，韓國瑜將在1周內解除職務，對於韓下一步該何去何從，有人建議應先到基層傾聽民意。與韓國瑜交情深厚的前藍委陳學聖就建議他應休息一段時間，也有不具名藍委直言，韓雖短時間大起大落，卻仍極具實力，韓國瑜「未來要選黨主席或台北市長都可以」。

PTT網友轉貼《中央社》報導指出，陳學聖認為韓應會先回歸家庭休息，但另有不具名藍委認為韓仍極具實力，若消失對國民黨是一大損失，以韓號召力仍不管是參選下屆黨主席、或是參選台北市長都可以。

但國民黨副祕書長謝龍介卻有不同看法，他7日呼籲大家都要冷靜，尤其是支持韓國瑜的人，在這個時刻目前最不應該做的就是勸進韓爭取黨主席，如果真的有心做事，根本不會在乎在哪個位置，應該讓韓好好沈澱，思考未來去向，否則就是中了民進黨的計。民進黨希望國民黨愈亂愈好，但是台灣如果沒有一個大黨可以制衡民進黨，恐怕對台灣不見得是好事。

網友留言。(圖/翻攝自 PTT論壇)

PTT網友則分成正反兩派議論，支持一派網友表示，「最想看到選北市」、「支持韓選主席」、「DPP會瑟瑟發抖」、「知識藍 經濟藍一定歸位支持」。反對一派網友則認為，「又開始放話了，夭壽」、「叫韓去選北市和黨主席的都不安好心」、「不具名..是哪招」、「輸成這樣還沒清醒？」。

(中時電子報)