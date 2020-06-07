蕭敬騰（老蕭）在湖南衛視節目《歌手.當打之年》中以一曲〈猴籠〉嗨翻全場，這首歌改編自「澳洲超狂新女聲」Tones And I 在英國金榜蟬聯冠軍數週的單曲〈Dance Monkey〉；在歌迷呼喚下，〈猴籠〉MV將於9日首播，這支MV不但由老蕭再度擔綱導演，他還在其中大秀許久未展露的舞技，率領超過20幾位大、小朋友一起衝出象徵束縛的籠子，整齊劃一地跳起「抖肩舞」，「孩子王」的老蕭親自指揮孩子們如何在鏡頭前表演，其中一幕與所有大、小「猴子」們排排站手牽手跳舞的畫面相當療癒。

MV中，老蕭化身「猴子，與一大群「小猴子」困在籠裡，過著毫無生氣、每天被強迫表演給觀眾看的日子，然而在某一天，老蕭逮到了機會，在一聲發號施令下踢開了籠子，緊接著率領籠裡的夥伴們一起衝向外頭，隱喻希望每個人都能擺脫既有的束縛，勇敢追尋自己想要的人生。為了這次拍攝，現場召集了10名來自舞蹈班的小朋友，當老蕭替小朋友們示範如何跳「抖肩舞」時，他們驚人的學習力讓老蕭驚豔不已，忍不住對小朋友們直呼：「你們難道是一群神童嗎？」

不僅如此，小朋友充滿活力的笑鬧聲也感染了老蕭，一群人開心的邊笑邊工作，小朋友們更不斷要「蕭哥哥」解釋什麼是「猴籠」，氣氛歡樂。此景讓老蕭笑說：「我早就說過我是孩子王了！」在現場玩的開心不已的小朋友也在一旁說：「我可以一直在這裡不回家。」童言童語逗得老蕭哈哈大笑。這次再度擔綱導演，重視作品的老蕭不僅親自發想劇本，更親自監督每個細節，絲毫不馬虎。驚人的是，在拍攝現場看似活力滿點、精神奕奕的老蕭，其實前一晚完全沒睡，只因反覆的與同事們確認MV的工作細節及元素，也因此包含拍攝當天，他足足超過24個鐘頭沒闔上眼；而MV中「猴子」們臉上紅通通的創意「猴子妝」，也出自老蕭的巧思，就連演員們的服裝都由老蕭打點。

老蕭再度執導MV。（華納提供）

老蕭再度執導MV。（華納提供）

(中時 )