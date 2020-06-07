台股5日上漲86點收在11479點，站穩11400點之上，本周5個交易日連續收紅K棒，周線上漲537點，外資也連續5日買超，三大法人買超88億元，本波外資也認錯回補，但你掌握住這波行情了嗎？許多人在擔心中美貿易及香港國安法的議題而觀望，但先前提到盤勢將發動攻勢，投資人是否聽進去？

本周美國出現嚴重的種族歧視引發的暴動，大多數人更是不敢保持樂觀，殊不知因為選舉逼近，美國總統川普捅出婁子，更是需要刺激經濟，因此對香港議題僅是雷聲大雨點小，對大陸觀其言，聽其行，套句大陸的用語那叫「緩死」，如果美國動盪不安，其資金自然會選擇安全的避風港，進駐亞洲自然是最好的選擇，亞股近期表現不弱，事實上，台股漲幅甚至不如有些周邊股市漲幅，而且全球股市仍在多頭格局與補漲，台股對比之下不算高檔，當然風險性相對較小。

最大的權值台積電更不可能長期居於300元之下，因其表現還遠遠落後大盤就可以得知，本周一台積電走勢是跳空開出，而且是左右出現跳空的底部島狀反轉的訊號，就連台積電也是五連紅，加權指數又怎能不來填補先前所說3/6的缺口呢？

近期在中美談判過程中，華爾街高度關注兩國第一階段貿易協議是否生變？美方代表萊特海澤說：大陸信守第一階段協議 並表示即使在新冠疫情大流行的背景之下，北京政府履約表現相當出色。

美、中兩國在今年1月簽署第一階段貿易協議，當時大陸同意以2017年的數目為基礎，兩年內增加2000億美元採購額，其中第一年採購770億美元，第二年為1230億美元，此番樂觀言論也讓華爾街鬆了一口氣，考慮新冠疫情背景，萊特海澤認為大陸 (履約) 已做得很好，川普政府已經看到大陸進行「大量採購」內容也感到滿意。

對於下周走勢，即使出現震盪，但波段反彈尚未結束，仍有高點可期，觀察走勢重點可放在成交量須維持在1800億之上，或是出現指數過高量價背離，還是出現爆量留長上引線。

從個股方面來看，在股東會密集登場下，周二有台積電、金像電、大毅、耀華的股東會，周三股王大立光傳產龍頭台塑股東會與公布5月營收，周四有聯發科、矽-KY股東會以及Fed利率決策，周五則有宏碁、穩懋、金融股有國泰金、富邦金股東會。

在6月上半月通常較好會先登場，像是上周五提到的個股，如立積漲幅超過22%、雙鴻今天也創1/30以來的高點，在市場資金熱錢挹注與外資認錯回補下，多頭格局仍是朝反覆震盪走高機率較大。

（大宇國際證券投顧分析師謝逸文）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)