前方為疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（鄭郁蓁攝）

中央流行疫情指揮中心每日直播記者會今天畫下句點，接下來維持每周一次的頻率，防疫五月天今天分別分享感言，醫療應變組副組長、疾管署副署長羅一鈞說，自己春節時最擔心口罩不夠用，疫情監測組組長、疾管署署長周志浩說，最擔心白牌司機案以及差點爆發醫院內感染的時候。

指揮官陳時中終於可以休假了，記者關心部長想去哪玩，他回說，明天上班啊，下禮拜周末其實也已經有排行程了，不過陳時中他也笑著說，「自己倒是欠太太很多次了。」

疾管署副署長羅一鈞因相貌俊秀、邏輯清楚、口才好，被網友封「疾管署愛德華．諾頓」。（鄭郁蓁攝）

羅一鈞因相貌俊秀、邏輯清楚、口才好，被網友封「疾管署愛德華．諾頓」，羅擔任防疫醫師期間抽絲剝繭，與日本合作成功確診全球首起人類食用爬蟲類動物感染旋毛蟲案件，四年前開始擔任疾管署副署長兼發言人。這次疫情初期投身統籌全國口罩產量及配送任務，從零開始參與建置口罩實名制。

羅一鈞今天被陳時中點名是「青年才俊」，邀他上台發表感言，羅一鈞直言，疫情以來，最辛苦的是春節前後，當時口罩青黃不接，產能上不來，無法供應國內民生和醫療需求，也沒辦法滿足所有民眾需求的時候，每天想到這件事情都睡不好。

周志浩則直言，疫情以來印象最深刻的是白牌司機案發生時，看到病例在社區走，很擔心病毒會散播開來。

另一次就是發生醫院感染的時候，每天心驚肉跳。周志浩說，很謝謝醫護人員把醫療防線守得很好，這在世界其他國家，發生這樣的事情卻沒有爆發院內感染情況下非常少見。

(中時 )