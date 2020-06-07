蕭煌奇、LULU（黃路梓茵）近日主持由華視承製、公視台語台同時播出的節目《上奅台灣歌》，邀請李聖傑、林俊逸、符瓊音一同飆台式情歌。李聖傑獻唱〈茫茫到深更〉，深情嗓音迷惑全場，他自曝台語才是母語，但出道時為因應市場，才選擇出華語專輯，一旁林俊逸答腔：「為了賺錢，我華、台、客、英、日語都可以唱。」

李聖傑加碼分享去KTV必點〈叫阭的名〉，自爆肚子餓時就會去唱KTV，滿足歌癮又能填飽肚子，嗨咖代表店花LULU表示：「去KTV就是要大嗨！」並直接在節目中帶領大家勁歌熱舞，還要林俊逸演唱〈內山姑娘要出嫁〉，但一時太過興奮竟口誤說成「內衣姑娘要出嫁」，讓所有人開懷大笑。

李聖傑感謝生命中的3個貴人。（華視提供）

李聖傑也趁機感謝3位恩人，包含開啟自己對音樂熱愛的鮑比達老師，以及〈痴心絕對〉作詞人蔡伯南的爸爸，他回憶當時在pub駐唱時，蔡爸拿著〈痴心絕對〉樣帶給李聖傑，「這是我兒子寫的，他下周要比賽，可以麻煩你幫他唱樣帶嗎？」一周後蔡伯南因這首歌拿到全校冠軍，隨後蔡爸爸到pub找李聖傑直言要幫他出專輯，造就今日的李聖傑，最後他也不忘感謝黃小琥，感謝對方在駐唱期間的鼓勵和幫助。

(中時 )