高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，一向挺韓的高雄市議會議長許崑源當晚即從住家大樓墜樓身亡，消息傳出，震驚政壇。據了解，許崑源受中風困擾，病情最近稍有起色，一直很關心罷韓狀況，不料昨天罷韓過關；許在墜樓前，剛在臉書發文「這一次，誰會是贏家」，令外界無限唏噓。

前國民黨立委蔡正元在昨日表達許崑源是用「最深沉的大悲無語，表達最壯烈殉國殉黨！」今（7）日更以一首賦哀悼「台灣屈原」許崑源。

蔡正元也指出民進黨立委林楚茵的老公、民進黨的台北市議員梁文傑，公開散布謠言說許崑源「有賭很大嗎？」蔡正元痛批梁文傑是「人民公敵！」

蔡正元悼 台灣屈原 許崑源：

高雄汨羅江兮 滾滾哀魂仇

唱離騷別愁兮 歎知己難留

淚吾不及兮 故里不語

心善無悔兮 終化成灰

街道不淹兮 幻化灘血

草木零落兮 汝道先路

黨人偷樂兮 幽眛險隘

競進貪懶兮 余心所疾

離別不難兮 靈修數化

萎絕何傷兮 眾生蕪穢

長太息掩涕兮 哀民生多艱

余心之浩蕩兮 九死猶未悔

國人莫我知兮 又何懷乎親

駕八龍婉婉兮 神高馳邈邈

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(中時電子報)