苑裡百貨賣場起火，消防人員趕赴救援。（消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮南興路1間百貨賣場，7日下午1點54分時許傳出火警，濃濃黑煙直竄天際，消防局獲報派出苑裡、通霄及三義人車前往搶救，鐵皮建築2樓全面燃燒，所幸現場無人受困、受傷，火勢尚在撲滅中。

消防局第四大隊表示，起火地點為苑裡鎮南興路1間百貨賣場，現場為2層樓鐵皮加蓋建築，消防人員下午2點01分趕抵現場時，發現2樓冒出黑煙但未發現火點，立即佈2線射水。

但火勢愈趨猛烈，2樓全面燃燒冒出火光，消防人員目前還在搶救中，於2樓侷限火勢，消防局表示，現場無人員受傷，起火原因有待調查。

(中時 )