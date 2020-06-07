苑裡百貨賣場傳火警 黑煙直竄天際 16:182020/06/07 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苑裡百貨賣場起火，消防人員趕赴救援。（消防局提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苑裡百貨賣場起火，消防人員趕赴救援。（消防局提供／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣苑裡鎮南興路1間百貨賣場，7日下午1點54分時許傳出火警，濃濃黑煙直竄天際，消防局獲報派出苑裡、通霄及三義人車前往搶救，鐵皮建築2樓全面燃燒，所幸現場無人受困、受傷，火勢尚在撲滅中。 消防局第四大隊表示，起火地點為苑裡鎮南興路1間百貨賣場，現場為2層樓鐵皮加蓋建築，消防人員下午2點01分趕抵現場時，發現2樓冒出黑煙但未發現火點，立即佈2線射水。 但火勢愈趨猛烈，2樓全面燃燒冒出火光，消防人員目前還在搶救中，於2樓侷限火勢，消防局表示，現場無人員受傷，起火原因有待調查。 (中時 ) #現場 #火勢 #消防局 #黑煙 #賣場 也許您會感興趣 社會熱門新聞 無法承受喪夫之痛 議長許崑源夫人殯儀館昏厥 - 社會 許崑源招魂 家屬下跪才擲出聖筊 - 社會 W飯店女模命案 土豪哥刑滿出獄 - 社會 愛客發旅館淪淫窟 房務員：女高中生書包裡全現金 - 社會 花蓮奇萊鼻浮屍 確認為失聯陸軍中尉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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