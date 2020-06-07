國內新冠肺炎疫情趨緩，7日解封，國內旅遊等戶外休閒活動，假日人潮明顯回升；中央流行疫情指揮中心放寬自費檢驗適用對象，台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院及中山醫學大學附設醫院，均提供民眾檢採服務，取得相關檢驗證明文件。

中央流行疫情指揮中心考量民眾因工作、求學等情況需出國，宣布再放寬7大對象可自費篩檢。自費檢驗出境民眾，每人以3個月內申請1次為原則，服務時間及收費金額請以醫院公告為準。

適用對象包括居家隔離或檢疫者，因二親等內親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視、因旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家地區、工作因素、出國求學、外國或中國大陸、香港、澳門人士出境、相關出境適用對象之眷屬及因其他因素須檢驗民眾，皆可進行自費檢驗。

台中市衛生局長曾梓展指出，目前國際疫情仍嚴峻，建議民眾應避免所有非必要旅遊，以免因前往國家或地區實施相關邊境封鎖等管制措施，導致無法返台。另提醒自國外返台的民眾，須配合居家檢疫等相關防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己及周遭人員的健康。

(中時 )