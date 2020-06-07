美國國務卿蓬佩奧指責中國大陸利用佛洛德之死做政治宣傳，對不斷擴大的種族抗議「幸災樂禍」。但是德國媒體評論認為，在新冠病毒疫情與美國種族示威抗議風潮中，美國與大陸在疫情責任歸屬與制度爭論正在快速升級，川普對抗議的反應被大陸用來做政治宣傳乃在意料之中，因為「北京的彈藥根本是美國自已送上門的」。

蓬佩奧在其推特帳號上發文指稱，「中共正在對美國非裔人士佛洛德（George Floyd）的悲劇死亡加以無情的利用，以證明自己獨裁式剝奪人的集本尊嚴的合理性。這再次暴露了中共的真實面目。任何人都不應該相信這種可笑的宣傳。」

蓬佩奧指出，在民眾抗議與執法人員執法作為上，美國的民主體制和中共的專制統治具有本質的區別，在媒體自由報導下，這些區別全世界都能看到。美國即使發生魯莽的騷亂，也能展示維護法治、透明和人權不可剝奪的堅定立場。中共試圖將美國在佛洛德死亡後的行動與中共剝奪人權與自由的行為混為一談，這種政治宣傳必將失敗。

自新冠疫情在全球大流行後的美中政治爭議持續，在佛洛德之死引發示威與騷亂後，兩國對不同體制與政府效能的政治宣傳戰更趨白熱化。德媒《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)的評論說，「中國利用佛洛德之死引發的抗議和動盪及川普政府的反應進行政治宣傳，完全是意料之中事。」

《德國之聲》引述這篇由法蘭肯伯格(Klaus-Dieter Frankenberger)撰寫的評論稱，中國大陸宣傳自己是「穩定的、負責的、團結互助的」，反觀美國是「不公正、不穩定，還有個不靠譜領導人」。雖然實情並非如此單純，但在誰應對社會動盪負責和制度優劣問題的爭論正在激化，北京當然不會錯失這個機會。

此一題為《美國不是中國》(Amerika ist nicht China)文章指出，更糟糕的是，川普團隊還為北京的宣傳送去口實，讓美國對香港當局鎮壓示威活動的批評顯得格外虛偽。

川普宣稱要出動軍隊恢復秩序，他的司法部長提出「有外國勢力在美國製造騷亂」。評論寫道：「到目前為止，人們只從中國那裡聽到類似說法，也難怪中國的宣傳機器稱美國搞『雙重標準』。」

文章最後說，「川普崇拜強者，也很想成為強者。他會非常願意用北京對付異議人士的做法來處理這些他不喜歡的示威者吧！但是，美國可不是中國！」

(中時電子報)