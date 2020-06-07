李婉鈺曾抓包未婚夫背叛。(圖／翻攝自YouTube)

前新北市議員李婉鈺向來是話題人物，外型亮麗、個性率直嗆辣的她，過往情史也相當豐富，日前她在節目透露曾有過一段婚約，卻抓包他背叛，讓她心死決定斬斷這段戀情。

李婉鈺在《單身行不行》分享30歲時，和一名大她9歲的富二代訂婚，對方是建築室內設計，個性溫文儒雅又很貼心，兩人條件很合，所以交往3個月就決定訂婚，男方把求婚、結婚所需要的東西都準備好，她只要人出現就好，所以她也堅定對方是Mr.Right。

訂婚後的某天，男方表示要去參加友人替他辦的單身派對，李婉鈺也很放心讓她去，隔天早上她準備好養肝茶，並到未婚夫家按門鈴，卻都沒有人回應，她就癡癡從早上等到傍晚，剛好遇到外傭做完禮拜才幫忙開門，沒想到有一名女子從家中衝出來。

而未婚夫不但沒解釋也沒道歉，還問：「你到底想幹什麼」，面對未婚夫的背叛，讓李婉鈺一陣暈眩，整個人崩潰，她也覺得「哀莫大於心死，已經沒救了」，並把婚戒全退還給男方父親。

後來李婉鈺才得知，男方晚上玩很大，她還到酒店去看那些小姐，想知道自己到底哪裡比不上她們，讓他願意把小姐帶回兩人的新房，一名媽媽桑就跟李婉鈺說沒嫁給他是對的，因為她的未婚夫每次到酒店喝酒就會大失控，行徑相當瘋狂。

火爆李婉鈺錯過一生摯愛痛徹心扉！李芳雯不婚不生超狂愛情觀！(影／取自東風衛視YouTube)

(中時電子報)