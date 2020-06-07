魏華萱先前身分是知名美女主播，而她離開主播台後，12年來活出第二人生，但並非一帆風順，曾有一整年打遍各種零工，感情上也有過一段婚姻，近來她在節目上自爆離婚時竟是「淨身出戶」，用全財產交換自由身。

魏華萱近日作客《命運好好玩》，表示自己不當主播的第一年，是靠打零工撐過來，當國小代課老師、寫廣告腳本、當製片發演員兼買便當，甚至發過傳單，一度戶頭只剩4千元，所幸後來甄選上美食旅遊節目主持人，並開了公司做貿易跟品牌代理，然好不容易有起色的經濟狀況，因為離婚，「把財產都給對方了」。

魏華萱表示當初是透過爸爸介紹認識前夫，兩人才交往3個月，婚前沒有一起旅行、一起生活，還是跨國際的遠距離戀愛，但因為男方一句「如果我們結婚，妳還是魏華萱，妳不會成為馬太太」，讓她感動點頭嫁，而雙方這之前其實見不到10次面。

可婚後她發現兩人個性完全不合，丈夫甚至大男人主義，希望她生孩子且淡出幕前工作，而魏華萱其實不喜歡小孩，也不喜歡被婚姻束縛，結果就是不斷因小事起爭執，不到5年就離婚，而兩人婚後一起代理國外品牌，連工作都綁在一起，她體會到若沒把公司賣給他，那其實離婚於生活上並無差別，最終魏華萱選擇將財產給對方，換取完全的自由。

(中時電子報)