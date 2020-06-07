在新基建推力下，大陸今年5G將迎來更高速發展。在5G發牌1周年線上峰會上，工信部信息通信管理局副局長魯春叢6日表示，5G商用1年來，在產業各方的共同努力下，5G取得積極進展。

在基地台基礎建設方面，魯春叢表示，基礎電信企業建設5G基地台逾25萬個，5G用戶逾3600萬；他預計，到了今年年底，大陸建設的5G基地台將超過60萬個，覆蓋大陸地級以上城市。

此外，在創新應用方面，魯春叢說，目前大陸累計展開5G創新應用達400多個項目，涵蓋了工業、交通、醫療等多個領域，正在建置的「5G＋工業互聯網」項目更是超過600個。

至於產業支持方面，截至5月底，大陸5G手機累計出貨量達5985萬部，預計到了今年底5G手機出貨量將達1.8億部。

此前，工信部部長苗圩就表明，5G從今年以來，加快了建設速度；雖然受疫情影響，1、2月甚至3月可能受影響，但各個企業還在努力加大力度；每周大概要增加1萬多個5G基地台；4月，5G的用戶單月增加了700多萬，累計已經超過了3600萬戶。

(旺報 )