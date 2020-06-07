全國人大推動「港區國安法」，引發中國與西方國家的角力。外電引述消息稱，美國與英國政府原本邀日本政府，一同發表批評中國的聯合聲明，但日本最後拒絕。日方擔心，此舉可能會影響中國國家主席習近平年內以「國賓」身分訪日的安排，美英對此感到失望。

日本共同社報導，英、美、澳洲、加拿大等四國，在全國人大通過「港區國安法」決定草案後，上月28日發表了聯合聲明，表示「深感憂慮」，批評稱這是違反「中英聯合聲明」中的「一國兩制」原則。

報導引述相關日本官方消息透露，此次聲明由英國和加拿大主導。相關國家曾私下詢問日本政府是否願加入，但日方表示拒絕。一名相關國家當局人士說：「日本大概重視與中國的關係吧，說實話，我很失望」。

雖然習近平訪日因為新冠肺炎延期，安倍政府仍盼促成習近平以「國賓」身分訪日，因此不願過度刺激中國。只是，在歐美各國與中國因港區國安法，對立加深的狀況下，安倍政府的上述決定恐會導致「日本與歐美各國的關係，出現裂痕」。

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