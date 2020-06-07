黃明志日前應高雄市之邀舉辦線上演唱會時，與6日遭罷免成功的高雄市長韓國瑜隔空同台，對於罷韓一事，黃明志低調表示政治的事情自己不懂，這次和高雄市政府合作得非常開心，希望透過MV可以讓更多人到高雄觀光。曾來台念書的他很愛台灣，有打算在這裡買房定居？黃明志坦言有在考慮：「因為目前台灣的房子是租的，大部分時間也是在台居多，有一個屬於自己的小窩、工作室應該會很溫馨。」

他去年底在大馬舉行「4896 FINAL CALL 吉隆坡站 倒數跨年演唱會」，因與主辦方的合作發生問題，導致籌辦過程困難重重，但最後他創造奇蹟，萬張門票售罄，並承諾將盈餘化為愛心做公益，經統計將捐出近百萬馬幣（約690萬台幣）。黃明志表示這次最大的收穫是可以幫助到更多人，看到很多花了大半輩子投入慈善事業的志工，讓自己感動萬分。

至於過程中印象最深刻的事？他笑說：「發現到很多孤兒院的小孩都會唱我的歌。讓我不知道要驕傲還是尷尬，因爲我有一些歌是18禁，好像不是很適合小孩子聼。」他笑說：「發現很多孤兒院的小孩都會唱我的歌，讓我不知道要驕傲還是尷尬，因爲我有一些歌是18禁，好像不是很適合小孩子聼。

黃明志記錄慈善之旅。（亞洲通文創提供）

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