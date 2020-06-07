水懺法會盼全球信徒一起齊心面對這場世界的刼難。。（靈鷲山提供／許家寧基隆傳真）

靈鷲山接連舉辦3場《慈悲三昧水懺法》全球線上共修、直播法會。（靈鷲山提供／許家寧基隆傳真）

全球新冠疫情嚴峻，靈鷲山接連舉辦3場《慈悲三昧水懺法》全球線上共修、直播法會，6月7日在基隆講堂進行最後場，並同步在雲端與全球信徒以法相會，透過網路直播大懺悔，懺悔過去對眾生造成的傷害，化解累世業障，齊心面對這場世界的刼難。

今年初新冠疫情爆發，靈鷲山開山住持心道法師隨即慈悲指示，希望大眾抱持「同體大悲，無緣大慈」的菩提心，自4月5日、5月3日、6月7日啟建全球3場《水懺》線上共修法會，盼望萬物互濟共生防疫，從自我懺悔開始。

基隆講堂7日下午1點半現場灑淨後，由靈鷲山無生道場監院大康法師主法，領眾虔敬共修《慈悲三昧水懺法》，祈願正法滌心去垢穢，透過全球直播同步大懺悔，齊心懺除罪業、同心持誦，祈願三昧法水滌淨，人人平安、全球和平。

心道法師說：「懺悔，可以解碼累世的生命記憶。」《慈悲三昧水懺》就是觀音菩薩的楊枝淨水，遍灑三千，灑下去就令人清涼，念《水懺》就是懺悔我們內心的記憶、解碼過去的業和恩怨，透過多懺悔、多行善，將內心不好的記憶，也就是垢物，一一懺除。

信徒思宏思兄說，這次參加第3次水懺，對於懺悔功德有更多體會，除了在佛前懺悔往昔所造諸惡業，更明白懺悔就是要捨下一切，無論過去、現在、未來的心，都要在懺悔中放下，懺悔的力量越深，身心就越輕鬆，連同煩惱都要在懺悔中捨去。

(中時 )