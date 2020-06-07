連勝文。（資料照片）

高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，挺韓不遺餘力的高市議長許崑源晚間從住家大樓墜樓身亡，消息傳出，震驚政壇。今天一早，不少許崑源的支持者，前往許的住處大樓獻花、點蠟燭悼念，也忍不住落淚，頻頻表示真的很捨不得。

連勝文也在臉書悼念許崑源，一個重情重義的男子漢，怎麼就這樣離開了？也將許崑源比做抗戰將領張自忠，壯烈成仁！

連勝文表示真的很遺憾，自己沒有機會向許議長致謝，感謝他過去的照顧及支持，真的很想大聲向他説聲謝謝！！

連勝文也向支持者喊話，一定要記得2020年6月6號這令人斷腸之日，擦乾眼淚之後，就要重新站起來。他期許終有一天，也會再次光復高雄，把國旗重新插回高雄市政府，以慰許議長在天之靈！！

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