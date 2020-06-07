原訂今年3月進行的2020 Taishin Women Run，因為新冠肺炎疫情延後到今年8月23日於台北市舉辦，成為亞洲在疫情減緩後首場大規模女子路跑活動，除了21Ｋ、10K、3K三個組別的實體路跑，主辦單位也為不克北上參賽的女孩們加碼舉辦「線上路跑」，陪著大家一起展開「防疫新生活運動」。

中華民國路跑協會理事長范姜瑞表示，選擇在今天辦記者會，主要是因為政府宣佈今天起大規模解除各活動場所防疫措施，同一天辦記者會可以彰顯台灣防疫的成功，宣告2020 Taishin Women Run成為國際女子路跑聯盟（IWRL）系列賽在全球新冠肺炎疫情大流行的第一場大規模女子路跑活動，屆時跑者們從台北市政府起跑，於大佳河濱公園巨蛋廣場結束挑戰。

這次主辦邀請在防疫期間大紅的輔大醫院家醫科美女醫師許書華及「甜心主播」呂佳宜，暢談防疫期間的心情、運動對防疫的重要性，呂佳宜透露，去年為了挑戰全馬練習，連女兒都知道媽媽有時出門是要去跑步，解禁後她也可以安心帶著女兒出門，一同感受生活的樂趣。

許書華並說，自己學生時代擅長短跑，100公尺有13秒的水準，大隊接力不是擔任第一棒就是最後一棒，只是800公尺以上的中長距離比較不擅長，這次受邀參加Taishin Women Run，先挑戰距離最短3公里，最近也開始做些身體調整及耐力訓練，「畢竟3公里要15分鐘完賽對我來說挑戰蠻大的，就先把跑步融入生活、提升體力。」

對於防疫新生活的路跑防疫須知，許書華建議跑者隨身攜帶毛巾，畢竟在外活動會接觸很多人事物，盡量不要手直接碰觸眼鼻口，乾洗手、酒精也最好攜帶，至於擔心前方跑者咳嗽的飛沫，許書華認為以台灣的情況來看，社區感染的問題不用擔心，就是做好盡量做好手部清潔，少用手碰觸眼口鼻。

(中時 )