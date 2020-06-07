玉山盃四強賽今日原定要比2戰，不過早場高雄市與台東縣比賽，8局沒打完就下起大雨，最後因雨裁定7局結束，由高雄市以6比0贏得比賽，取得冠軍戰門票，不過下午場新北市與桃園市之戰延到明天，冠軍戰順延到9日、取消季軍戰。

高雄市此戰3局下半先有攻勢，高育佐2人出局後安打，隨後孔念恩敲安、對方守備失誤，攻下首分，馬傑森也敲安打，此局高雄市攻下2分。

5、6兩局高雄市繼續搶分，打線高育佐、孔念恩、馬鋼、黃秉揚安打串聯，以4比0領先，隨後6局毛英傑敲安，劉貴元敲出深遠三壘打再添1分，高育佐再以高飛犧牲打攻下第6分，大幅領先台東縣。

而高雄市先發投手辛俊昇在第3局連被敲2支安打，一、三壘有人的情況下教練團緊急換投，陳委聖後援登板順利化解危機，總計投4.1局沒被敲任何安打，壓制台東縣打者，最後比賽因雨裁定7局結束，高雄市順利挺進冠軍戰。

高雄市與台東縣是去年玉山盃季軍戰組合，當時台東縣贏球奪下季軍，這次則是高雄市獲勝殺進冠軍戰，高雄市總教練李來發表示，台東近幾年持續成長，能打進四強實力都很不錯，所以先發投手一出狀況就當機立斷換投。

而陳委聖中繼表現亮眼，李來發也稱讚他控球沒話說，而陳委聖謹記教練所說的平常心上場，盡力投球，希望自己這次玉山盃能達成他想進中華隊的目標，不過教練也說團隊最重要。

新北市與桃園市之戰延到明天上午10點，冠軍戰則在9日上午10點開打，季軍戰則取消，都在三重棒球場進行。

(中時 )