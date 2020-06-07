彰化縣偏鄉學校芬園國中的創客基地、多功能機器人教室7日正式揭牌成立，師生們精心規畫設計多個AI機器人關卡，讓來賓們體驗，展現科技教育成果。（謝瓊雲攝）

彰化縣偏鄉學校芬園國中的創客基地、多功能機器人教室7日正式揭牌成立，師生們精心規畫設計多個AI機器人關卡，讓來賓們體驗，展現科技教育成果。（謝瓊雲攝）

在國際扶輪社的協助捐助下，彰化縣偏鄉學校芬園國中的創客基地、多功能機器人教室7日正式揭牌成立。（謝瓊雲攝）

偏鄉創客基地揭牌！彰化縣芬園國中獲得台中台美等9個扶輪社聯合投入4萬美元、折合台幣120萬元，打造多功能的機器人教室「智慧美寶創客基地」，彰化縣長王惠美與社長陳芳倩、總監謝東龍仁等聯合揭牌，盼科技教育縮短城鄉差距。

國際扶輪3461地區與台中的台美、東南、中興、東興和台興扶輪社，加上韓國國際扶輪3690地區共9個扶輪社，認同芬園國中校長蔣秉芳提出的「基礎科學課程，翻轉學子未來發展」計畫，協助爭取國際扶輪基金，打造創客基地，盼將AI基本概念、知識技術深植偏鄉學子心中，讓AI教育向下扎根。

創客基地揭牌會場，校方精心設計「芬芳樂園」、「繽芬板控車」、「踢一場美麗的足球賽」、「來吧，森林朋友大會合！」及「芬園米粉一剁讚」等機器人體驗課程，機器人教室牆面上還有學生林怡蓁設計的一組大型機器人，由師生共同命名「美寶」，以感謝台「美」扶輪社阿姨們大力促成的「寶」（bot）。

王惠美表示，她上任後積極推廣英文、AI教育，去年率先在花壇國中創立全國第一所AIoT智慧聯網教育中心，今年在成功高中創立第二間，未來將引進國立大學師資、並與業界合作，培訓AIoT種子師資，全面提升科技教育。

陳芳倩表示，蔣秉芳校長所推動的AI課程，令大家相當感動，因此聯合國際扶輪社共同協助設立AI創客教室，期望芬園國中孩子未來有更寬廣的前程。

(中時 )