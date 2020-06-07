又見恐怖情人！台中王姓男子懷疑還在校就學的女友劈腿、認為對方欺騙他感情，竟夥同黃姓友人，趁機將女友帶至烏日區偏僻空地，要求她下跪道歉並多次出手毆打，全程並透過網路直播、意圖公審女友，台中地院審理後，依傷害罪判處王3月有期徒刑、黃則遭判拘役40日，可易科罰金。

判決指出，2018年11月9日晚間，王男透過手機通訊軟體約女友外出，趁機將她帶至偏僻空地，接著喝令女友下跪道歉，他見對方不從，竟出手強推、導致女友倒地，接著又逼迫她跪下，王男並要黃男以手機錄影拍攝女友被教訓的過程。

緊接著，王男開始大聲朝女友咆哮、數落她玩弄自己感情，期間甚至數次以三字經辱罵女友，並指「我本來要找人來拿槍過來的！」、「我他媽絕對弄死妳！」，期間更多次掌摑、推打女友，導致女子左臀及左手腕挫傷。整個過程都被黃男拍攝下來。

王男女友事後提告，王男也坦承逼迫女友下跪並毆打她，但黃男辯稱自己沒有對女子施暴、也曾於拍攝過程中勸阻王卻遭拒。法官則認為，黃男雖未動手，但事情早知王男的計畫，且拍攝過程中也沒有協助女子離開現場，應為幫助犯。

(中時 )