6月過後台股持續上攻，儘管近期國際不平靜，如巴西、俄羅斯、南美等地區疫情持續爆發，確診人數又創新高；美國非裔男因警察執法過當致死，引發全美暴動；以及香港國安法通過。但國際股市、台股卻一路創高，大盤指數更站上萬一關卡、持續挑戰萬二高點。

觀察3月到5月，外資一路賣超達4900億美元，但台幣不貶反升，台股也從3月19日8523點一路攀升，到6月4日又創高來到11425點，大漲2902點，反彈幅度已超過75%屬於強勢反彈。

從基本面來看，除了因為台灣本身提前防疫得當外，經濟活動仍維持一定程度運作。從資金面來看，雖然3至5月外資賣超4900億元，但因為美中持續脫鉤，部分台商撤出大陸，轉往東南亞、台灣等。另外，因為疫情的緣故，美國、歐盟祭出寬鬆貨幣政策。

從3月迄今台幣強勢在30元關卡徘徊，與產業型態相近的南韓相比，韓元3月至今貶值2.6%，台幣顯得強勢許多。除了資金持續挹注外，目前盤面主流防疫相關類股都來到相對高點， 6月7日台灣即將迎接正常生活，且國際上各國也逐一解封下，電子股持續走強，台積電已經重新站上300元大關，大立光也重返4千元大關。

目前台股融資水位從905億低檔逐步拉升到1172億(農曆年前為1406億)，散戶人氣逐步回籠，但仍未回復農曆年前的人氣，反而融券水位維持在高檔。因此整體來看，台股多頭態勢不變，空頭不死，多頭不止，但反過來看，融券若開始回補，短線可能就要提防獲利回檔的賣壓，畢竟這一波台股與國際股市的上攻，一部分是因為資金氾濫，另一部分是市場對於經濟復甦的預期，但還沒有經濟的實質支撐，另外隨著解封開始，也要提防爆發第二波疫情。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

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(中時電子報)