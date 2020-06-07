新北市石碇國小附幼學生動手做茶皂並設計小文青包裝，分送給社區長者、民眾，同時宣導勤洗手落實防疫新生活。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市石碇國小附幼學生動手做茶皂並設計小文青包裝，分送給社區長者、民眾，同時宣導勤洗手落實防疫新生活。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市石碇國小附幼學生動手做茶皂並設計小文青包裝，分送給社區長者、民眾，同時宣導勤洗手落實防疫新生活。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

全台新冠肺炎疫情趨緩，防疫措施7日起陸續解禁，新北市石碇國小附設幼兒園學生化身為小茶農上山採茶、動手做茶皂，更親手設計小文青包裝並分送給社區長者，透過茶皂分享，同時也向社區民眾宣導勤洗手，一起落實防疫新生活。

石碇國小附幼發展在地茶文化融入主題課程，結合校內茶藝教室，無論是採茶及製茶的過程均帶領幼生們一一體驗，讓石碇附幼的孩子們談論起一心二葉頭頭是道，個個都是小小茶師。

幼生們將校園內的左手香、油桐花，九重葛，椰子花等都放在肥皂中，更發揮小文青巧思手繪肥皂的包裝袋，上面有戴著斗笠的採茶姑娘、一心二葉等圖樣，每個都是獨一無二的製作。

值得一提，幼生們開心帶著茶皂成品到社區親手送給長者，細心提醒他們「要認真洗手喔！」，幼兒們念著洗手七口訣，示範洗手標準動作，讓長者們看了好開心，現場笑聲不斷。

石碇附幼主任黃淑慧說，規畫一系列的茶文化課程，長時間融入在幼兒日常生活中發展，用孩子親手採摘的茶葉，融入例行的烘焙課中，變出了茶凍、茶餅乾、茶蛋糕等，最後結合這幾個月推動的防疫工作，師生們一起發想製作茶皂。

教育局表示，新北市鼓勵各幼兒園發展在地化特色課程，石碇附幼將在地茶文化特色結合課程，從生活中體驗並傳承在地文化，防疫期間更配合時事製作茶皂、植物皂，不僅讓孩子更深刻感受社區文化與合作分享情操，也帶給幼兒豐富多采的學習體驗。

幼兒小婕的媽媽提供自家茶園讓幼生們體驗採茶樂，並且全程擔任義工進行示範教學與製茶解說，小婕媽媽表示感謝老師安排這樣特別的體驗，很開心能看見孩子進到茶園中，認識並傳承石碇的茶文化。

(中時 )