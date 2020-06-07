【1】矽谷辦公文化改變

以優渥福利聞名的美國科技業，在居家避疫期間引進在家辦公政策，部分公司甚至打算延續到疫情結束後。

【2】疫情引爆自行車商機

自新冠肺炎疫情在美國爆發後，許多民眾擔憂染疫不敢搭乘大眾運輸工具，改用自行車代步，這也帶動自行車銷售激增，意外成為疫情下的受惠者。

【3】疫情終結法式吻頰

法國吻頰的打招呼方式獨樹一格，但一場新冠肺炎疫情不僅重創法國，還可能造成吻頰禮文化走向衰微。

【4】普丁支持率跌新低

俄羅斯強人普丁對新冠疫情的處理招致民怨，支持率跌至他掌權逾20年來新低，但從民意挺他修憲繼續執政來看，普丁尚無垮台危機。

【5】美國1927年的通縮

經濟成長率是指國內生產毛額（GDP）的實質成長率，把因物價膨脹而虛胖的水分擠掉，以合理的衡量總體經濟成長水準，例如去年GDP成長率3.0％，把水分擠掉後為2.7％，2.7％就是經濟成長率。

(中時電子報)