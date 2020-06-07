啟動儀式由鎮長劉秋東、鎮代會主席洪晃琦、中州科大校長黃思倫、縣議員陳品安、張顧礫等人主持。（巫靜婷攝）

中州科大時尚系學生展現美學，化身美人魚、八爪魚、貝殼類，十分吸睛。（巫靜婷攝）

啟動儀式後，一行人配合西平、出水社區等環保義工隊，前往附近海岸淨灘，清出不少廢棄物。（巫靜婷攝）

啟動儀式後，一行人配合西平、出水社區等環保義工隊，前往附近海岸淨灘，清出不少廢棄物。（巫靜婷攝）

啟動儀式後，一行人配合西平、出水社區等環保義工隊，前往附近海岸淨灘，清出不少廢棄物。（巫靜婷攝）

苑裡鎮長劉秋東（左）、苗栗縣議員張顧礫（右）參與淨灘活動。（巫靜婷攝）

響應6月8日世界海洋日，苗栗縣苑裡鎮公所向海洋委員會提報「再造灣麗．海洋願景」計畫，獲核定補助117萬元，委由中州科大執行，7日舉辦啟動儀式，成立「苑裡海洋文化推廣小組」，聘任在地意見領袖、海洋產業專家、文化教育等專業學者共15人擔任委員，盼眾人集思廣益，永保灣麗美景。

苑裡鎮2019年勇奪經典小票選第一，獲選交通部觀光局經典小鎮後，致力推動觀光休閒產業，日前爆紅的出水社區抹茶海岸吸引人潮，苑裡鎮公所趁勝追擊向海委會提報計畫，發揚苑裡珍貴的海洋資源，委由中州科大執行一系列活動，保護海洋生態，更希望復興地方產業，促進人口回流。

中州科大校長黃思倫指出，計畫為期6個月，藉由社區組織、導覽人員培訓、生態導覽體驗、環境監測、淨灘活動等方式，讓更多人認識苑裡海洋文化，並落實環保觀念，將邀請在地高中職參與生態教育給予課外學習證明，也期待協助苑裡海岸定砂，最終希望建立苑裡漁獲標章制度，幫助地方創生。

苑裡鎮長劉秋東感謝代表會及在地社區、團體支持，不定時辦理淨灘保護灣麗海洋的美麗景致。苑裡海洋文化推廣小組將協助計畫推行，舉辦牽罟及石滬捕魚生態體驗等活動。啟動儀式上，中州科大時尚系學生也展現創意，化作美人魚、八爪魚、貝殼類等海洋生物，相當吸睛。

(中時 )