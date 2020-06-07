今天是解封首日，各地旅遊景點陸續出現人潮，針對人流管制，台北市立動物園仍在入口處採實名制管制，在戶外若保持社交距離，民眾可以不用戴口罩，動物園指出，今因有豪大雨，入園人數僅7820人，較昨日同時段遊客量減少3000人，也有許多民眾在入園後，紛紛脫下口罩「呼吸」，但室內場館仍要戴口罩。

動物園發言人表示，動物園對於疫情管控，仍以實名制進行管控，遊客進入動物園要使用APP登記，解封後，民眾在戶外可不戴口罩入園，但需要保持安全距離，但若進到室內場館，則還是需要戴上口罩。

動物園指出，今雖然是解封第一天，但因為下午有豪大雨，入園人數預估僅7820人次，相較其他週末皆有破萬人次，雖然解封，但人數因天氣影響人仍大幅下降。

此外，動物園將於6月15日至24日將暫停對外開放，這段期間可以趕緊補強動物的照養環境，並且讓動物暫時離開需要整修的空間，減少動物因施工受到的緊迫，還可以運用原本遊客要使用的空間，避免施工單位因為動物或遊客必須調整施工方式、或延長工作時間，讓各項工程進展得更順暢，把對動物的影響儘可能降低，從各方面來提升動物福祉。

(中時 )